Almanya ve Fransa'dan Semih Kılıçsoy için geliyorlar! İstanbulspor maçını izleyecekler

Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerini de radarına aldı.

SCOUT EKİPLERİ İZLEMEYE GELİYOR

Avrupa'dan bir çok kulübün yakından izlediği 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy için Fransız ekibi Rennes ve

Alman ekibi Leipzig'in scout ekiplerinin genç yıldızı bugün oynanacak İstanbulspor maçında canlı izleyeceği belirtildi.

Genç yıldızı izleyecek olan scout ekiplerinin, maç sonrası oyuncuyla ilgili raporunu kulüplere sunacağı aktarıldı.

Ayrıca Semih'in göstereceği performansa bağlı olarak sezon sonunda iki kulübün de Beşiktaş'a transfer teklifi yapma ihtimalinin bulunduğu da ifade edildi.

YILDIZ GİBİ PARLADI

Genç Semih, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 22 maçta 9 gol atarken, 1 de gol pası verdi.

Semih Kılıçsoy'un kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.