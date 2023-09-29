Almanya ve İsrail arasında 4 milyar euroluk hava ve füze savunma sistemi anlaşması

Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin 4 milyar euroluk anlaşma imzalandı.

KAYNAK: İHA
Almanya ve İsrail arasında 4 milyar euroluk hava ve füze savunma sistemi anlaşması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile İsrail Savunma Bakanı Yaav Galant, Almanya’nın başkenti Berlin’de ikili bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede, Almanya ve İsrail arasında Arrow 3 hava ve füze savunma sistemi alımına ilişkin 4 milyar euroluk anlaşma imzalandı.

İsrail'in Almanya’ya satacağı Arrow 3 sisteminin 2025 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor. Sistemin Almanya ve komşularına muhtemel füze saldırılarına karşı daha iyi koruma sağlaması hedefleniyor. Sistem, güdümlü füzeler ile uzun menzilli düşman füzelerini dünya atmosferi dışında 100 kilometreden daha yüksek bir irtifada doğrudan bir vuruşla imha edebiliyor.

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ABD, SİSTEMİN SATIŞINA GEÇTİĞİMİZ AY İZİN VERMİŞTİ

Söz konusu anlaşma İsrail tarihinin en büyük silah anlaşması olarak görülürken, ABD, İsrail ile ortaklaşa geliştirilen hava ve füze savunma sisteminin satışına geçtiğimiz ay izin vermişti. Anlaşma, Almanya ile İsrail arasındaki özel ilişkinin yeni bir boyut kazanıp güçlenmesinin bir işareti olarak görülüyor.

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