Almanya'ya ihracat rekor kırdı

Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya'ya rekor kırmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 8,2 oldu.

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti.

Almanya'yı, 1 milyar 4 milyon dolarla ABD, 890 milyon 934 bin dolarla Birleşik Krallık, 804 milyon 437 bin dolarla İtalya, 790 milyon 350 bin dolarla Rusya Federasyonu izledi.

İHRACATTA EN ÇOK ARTIŞ RUSYA'YA YAŞANDI

Türkiye, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti.

RUSYA'YA İHRACAT 415 MİLYON DOLAR ARTTI

İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu, 198 milyon 182 bin dolarla Suudi Arabistan, 119 milyon 816 bin dolarla Fransa, 113 milyon 421 bin dolarla Almanya, 110 milyon 124 bin dolarla İspanya izledi.

Türkiye, Suudi Arabistan'a 202 milyon 877 bin dolar, Fransa'ya 729 milyon 168 bin dolar, İspanya'ya 766 milyon 76 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BİR NUMARA

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ocak ayı ihracatında otomotiv endüstrisi, 412 milyon 514 bin dolar tutarında dış satımla liderliğini korudu.