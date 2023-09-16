Almanya‘da 10 bin kişilik iklim protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de 13’üncü Uluslararası İklim Eylem Günü nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı protesto gösterisi düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Almanya‘da 10 bin kişilik iklim protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin başta olmak üzere birçok kentte bugün iklim protestoları düzenlendi.

Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde 13’üncü Uluslararası İklim Eylem Günü nedeniyle “Fridays for Future” adlı uluslararası çevreci örgütün düzenlediği eyleme yaklaşık 10 bin kişi katılırken, çok sayıda öğrenci okul saati olmasına rağmen eyleme destek verdi.

Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede konuşmacılar sürekli artan küresel ısınmaya dikkat çekerek, iklimi ve dünyayı korumak için siyasilerin bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Sahnede konuşma yapan gösterici, “İnsanlar ölüyor, insanlar acı çekiyor. Ama buna rağmen iklim krizine karşı yeterli önlem alınmıyor, bu problem ciddiye alınmıyor.” dedi. Libya’daki sel felaketine değinen gösterici, “Henüz birkaç gün önce 6 bin insan Libya'da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybetti, 10 bin kişi de kayıp. Konunun ciddiye alınması için daha ne olmalı” ifadesini kullandı. Sloganı “Fosil Yakıtlara Son” olan Berlin'deki iklim eyleminde, bazı müzik grupları ve komedyenler de sahne alarak desteklerini gösterdi. Mitingden sonra yürüyüşe geçen eylemciler, “İklim yasasını güçlendirin”, “Savaş ve silahlanma insanı ve çevreyi öldürüyor”, “Fosil yakıtlara son” sloganları attı.

Diğer yandan, Almanya'da yapılan bir anket, Almanların çoğunluğunun iklimin korunmasına yönelik eylemleri desteklediğini ortaya koydu. Buna göre iklim gösterilerini nüfusun yüzde 65'i desteklerken yüzde 29'u gereksiz buluyor.

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