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Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine hapis cezası

Almanya'da, 1943-1945 yılları arasında Polonya'nın Gdansk’daki (Danzig) Stutthof kampında 11 bin 430 kişinin öldürülmesine "bilerek ve isteyerek" yardım etmekle suçlanan 97 yaşındaki Irmgard Furchner'e ertelemeli 2 yıl hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:22
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Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreteri Irmgard Furchner'e 2 yıl hapis cezası

Almanya'da 97 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine hapis cezası
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Hamburg yakınlarındaki Itzehoe Eyalet Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında o dönem toplama kampında sekreter olarak görev yapan Irmgard Furchner'e 2 yıl hapis cezası verildi.

Olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olması nedeniyle cezası ertelenen Furchner'in görev yaptığı Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü kaydedildi.

Almanya'da 102 yaşındaki Nazi toplama kampı muhafızı Josef Schütz haziran ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak kararın temyiz edilmesi ve kaçma ihtimali bulunmaması nedeniyle tutuklanmamıştı.

Federal Meclis 1979'da cinayet ve cinayete iştirak suçlarında zaman aşımını kaldırmıştı.

 

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