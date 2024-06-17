Almanya'da aşırı sağcı AfD'ye karşı tepki gösterisi

Köln'deki Widdersdorf'taki Neue Sandkaul Lisesinde düzenlenen AfD'nin bölge parti konferansını protesto etmek sityen gruplar gösteri yaptı. Okulun önünde toplanan 4 bin kişi katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı gösteride Aşırı sağcı parti ve ırkçılık protesto edildi. Gösteride bazı yerel müzik grupları da sahne aldı.

AfD'nin lisede parti konferansı düzenlemesi nedeniyle Köln Belediyesi de birçok kesim tarafından eleştiri odağı oldu. Belediye yetkilileri ise lise binasında parti konferansını yasaklamak için hiçbir gerekçenin olmadığını belirtti.