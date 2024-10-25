Almanya’da çalınan lüks otolar İstanbul’da ele geçirildi

Kaynak: DHA
Almanya’da çalınan lüks otolar İstanbul’da ele geçirildi

Almanya’da kiraladıkları lüks otomobilleri İstanbul üzerinden İran ve Irak’a götürerek satmaya hazırlanan biri kadın 7 kişilik bir şebeke düzenlenen operasyonla yakalandı. Piyasa değeri 100 milyon lira değerinde 6 lüks otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Almanya’da kiraladıkları milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri, İstanbul üzerinden İran ve Irak'a götürerek satmaya hazırlanan 5'i Fas uyruklu 7 kişilik şebeke üyeleri yakalandı. İnterpol tarafından aranan 6 lüks otomobil sahiplerine teslim edildi. Şüpheliler tutuklandı.

OTELDE YAKALANDILAR

İnterpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş şube müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece'de bir otoparkta, diğer 4'ü farklı otoparklarda bulundu. Bulunan otomobillerin izini süren dedektifler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın yaptı. Baskın sonucu biri kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ifadesinde otomobilleri Almanya'dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi. Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin otomobilleri Almanya'dan kiraladıktan sonra İstanbul'a geldiklerini ardından araçları sahte belgeler hazırlayarak İran ve Irak'ta satmaya çalışacakları tespit edildi. Ele geçirilen araçlardan birinde sahte belgeler ve daktilo ele geçirildiği öğrenildi.

TOPLAM DEĞERLERİ 100 MİLYON LİRA

Poliste işlemleri tamamlanan Fas uyruklu Mohamed S.(30), Ayman E.B.(22), Bilal K.Z.(25), Ayoub K.L.(23), İsmail E.B.(25) ile Türk Gülizar T.(21) ve Devran B.Ç.(20) çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 6 lüks araçta sahiplerine teslim edildi.

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