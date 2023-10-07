Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli…

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Siegburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı.

KAYNAK: AA
Almanya'da camiye çirkin saldırı! Yönetim ve cemaat endişeli…

Yerel saatle 23.09'da düzenlenen saldırıda yaralanan olmazken camide maddi hasar meydana geldi.

DİTİB Siegburg Merkez Camisi Dernek Başkanı Turan Kaplan, yaptığı yazılı basın açıklamasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, camiye taşla saldıran 4 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Caminin ana giriş kapısındaki güvenlikli camların da kırıldığını aktaran Kaplan, daha sonra saldırganların kaçtığını belirtti.

Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kaplan, cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını kaydetti.

Kaplan, saldırıya dair güvenlik kamerası görüntülerini polisle paylaştıklarını ifade etti.

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