Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Caminin kapısına gamalı haç ile Davud Yıldızı sembolleri çizilerek, caminin panjurları yakılmaya çalışıldı. Cami yönetimi ve cemaati saldırıyı kınayarak, fail ya da faillerinin yakalanmasını istedi.

Cami Yakılmak İstenmiş

Saldırı, dün gece DİTİB Dahlhausen Sultan Ahmet Camisi’ne gerçekleştirildi. Cami Dernek Başkanı Güngör Kadir Güven, sabah namazına gelen cemaatin saldırıyı fark ettiğini söyledi. Güven, "Caminin önce yakılmaya çalışıldığını belirten Güven, “Daha sonra giriş kapısına gamalı haç ve Davud Yıldızı sembolü çizildi. Birkaç denemeye rağmen neyse ki panjur alev almadı, şayet alev almış olsaydı bu bir facia olurdu.” dedi.

Polis Soruşturma Başlattı

Cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını ifade eden Güven, saldırıya dair bilgileri polis ile paylaştıklarını aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının fail ya da faillerinin kim ya da kimler olduğu henüz bilinmiyor.