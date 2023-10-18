Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Almanya’nın Bochum kenti yakınlarında bir cami, ırkçı saldırganlar tarafından hedef alındı.

KAYNAK: AA
Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Caminin kapısına gamalı haç ile Davud Yıldızı sembolleri çizilerek, caminin panjurları yakılmaya çalışıldı. Cami yönetimi ve cemaati saldırıyı kınayarak, fail ya da faillerinin yakalanmasını istedi.

Cami Yakılmak İstenmiş

Saldırı, dün gece DİTİB Dahlhausen Sultan Ahmet Camisi’ne gerçekleştirildi. Cami Dernek Başkanı Güngör Kadir Güven, sabah namazına gelen cemaatin saldırıyı fark ettiğini söyledi. Güven, "Caminin önce yakılmaya çalışıldığını belirten Güven, “Daha sonra giriş kapısına gamalı haç ve Davud Yıldızı sembolü çizildi. Birkaç denemeye rağmen neyse ki panjur alev almadı, şayet alev almış olsaydı bu bir facia olurdu.” dedi.

Polis Soruşturma Başlattı

Cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını ifade eden Güven, saldırıya dair bilgileri polis ile paylaştıklarını aktardı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının fail ya da faillerinin kim ya da kimler olduğu henüz bilinmiyor.

almanyada-kapisina-semboller-cizilen-caminin-panjurlari-yakilmaya-calisildi.jpg

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Elazığ’da korkutan yangın Yaşam
Elazığ’da korkutan yangın
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü Yaşam
Bakan Fidan, Arjantinli mevkidaşı Cafiero ile görüştü
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın? Gündem
CHP oylarıyla Meclis'e giren Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım! Bunu yazarken hiç mi utanmadın?
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur Yazarlar
Bu bütçe ile çıkış yolumuz yoktur
1919’un 100. Yılında ne olmuştu… Yazarlar
1919’un 100. Yılında ne olmuştu…
Sabır taşı bile çatlardı Gündem
Sabır taşı bile çatlardı
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi... Yazarlar
Erbakan ve Putin’in altı temel ilkesi...