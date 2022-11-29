29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Almanya'da enflasyon geriledi, yüzde 10'a düştü

Almanya'da ekim ayında yüzde 10,4 olan yıllık enflasyon, kasımda Türkiye'nin 8,5'ta birine yüzde 10'a düştü.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:17
Takip Et

Almanya'da enflasyon geriledi, yüzde 10'a düştü

Almanya'da enflasyon geriledi, yüzde 10'a düştü
+
Aa
-

Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı öncü verilerini açıkladı.Ekimde  yüzde 10,4 olan enflasyon kasımda Türkiye'nin 8,5'ta birine yani yüzde 10'a geriledi.

Enflasyona ilişkin beklenti, kasımda yüzde 10,3’e inmesi yönündeydi. Almanya'da yıllık enflasyonun düşmesine rağmen yine de çift hanede kalması dikkati çekti. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,5 geriledi.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 38,4 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 21 ile ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Hizmetlerde artış yüzde 3,7 oldu.

AB uyumlu TÜFE de eylülde aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 11,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından beri özellikle enerji ve gıda fiyatlarının gözle görülür şekilde arttığı ve bunun da enflasyon oranı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan, ECB’nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceğini ve hangi hızda gideceğini enflasyon görünümü belirleyecek.

Euro Bölgesi için kasım enflasyon verileri yarın açıklanacak. Açıklanacak yeni rakamlar, fiyat artışlarının ne zaman zirveye ulaşacağı konusundaki tartışmaları canlandırması bekleniyor.

Analistlere göre, ABD'de bu “zirve” çoktan aşılırken, Avro bölgesi biraz geride kalıyor. Şu anda, ekonomistlerin çoğu, ECB’nin 15 Aralık'ta ana faiz oranlarını 0,50 puan artırmasını bekliyor.

ECB, aralık toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin de karar verecek.

Son 3 toplantının ilkinde 50, sonraki iki toplantıda 75'er baz puan artışa giren ECB, faiz oranlarını, artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan yükseltmişti.

Euro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,6’ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalarda 2024'e kadar Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.(AA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
2
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
3
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
4
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿Gecekondudaki katliamın sırrı çözüldü! İfadesinin her satırı şoke etti
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿İtalya'da enerji şirketlerine yeni vergi sistemi
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi 
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
﻿50 yaş üzeri sigara içenlere bir kötü haber daha!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.