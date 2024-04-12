Almanya'da enflasyon son 3 yılın dibini gördü. Bak şu bizi kıskananlara!

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin cuma günü yaptığı duyuruya göre, enflasyon geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 2,2 arttı. Bu seviyenin altındaki enflasyon değeri en son Nisan 2021'de yüzde 2 olarak kaydedilmişti. Şubat ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,5 iken ocak ayında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 0,4 seviyesinde oldu.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARI DÜŞÜYOR

Almanya'da açıklanan enflasyon verilerine göre, tüketiciler gıda ürünlerine geçen yıla kıyasla yüzde 0,7 daha düşük fiyatlarla ulaşabildi. Özellikle yaş sebze fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 20 oranında azaldığı belirtildi. Süt ürünlerindeki fiyat düşüşü ise yüzde 5,5 olarak kaydedildi.

Öte yandan, şeker, reçel, bal ve diğer şeker ürünleri yüzde 8,4, yaş meyve yüzde 4,2 ve ekmek ile tahıl ürünleri yüzde 3 oranında daha yüksek fiyatlarla tüketicilere sunuldu. Gıda fiyatlarındaki en dikkate değer artış ise yüzde 54,1'lik oranla zeytinyağında yaşandı. Bu durumun ana nedeni olarak Güney Avrupa'daki mahsul kıtlığı gösteriliyor. Gıda fiyatlarındaki düşüşe rağmen, hizmetlerin fiyatları yüzde 3,7 oranında arttı.

Enerji maliyetleri, bu yılın başında sona eren enerjideki tavan fiyat uygulaması ve karbon vergisindeki artışa rağmen mart ayında geçen yıla göre yüzde 2,7 oranında düştü.

Uzman kuruluşlar, geçen yılın sonunda yüzde 5,9 olan ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 2,3'e gerileyeceğini öngörüyor.