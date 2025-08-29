Almanya’da enflasyon sürprizi

Almanya’da enflasyon, temmuz ayında beklentilerin ötesinde bir artış göstererek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da tüketici fiyat endeksi, haziran ayındaki yüzde 2’lik oranından yüzde 2,2’ye yükseldi. İlk tahminlere göre bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 2,1’i de geride bıraktı.

Söz konusu veri, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2’lik enflasyon hedefini iki ay boyunca koruduktan sonra yeniden aşılması anlamına geliyor.

MAL VE HİZMET FİYATLARINDA ARTIŞ

Temmuz ayındaki enflasyon artışında mal fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Mal enflasyonu yüzde 1’den yüzde 1,3’e çıkarken, gıda fiyatları yüzde 2,2’den yüzde 2,5’e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki düşüş ise önceki aya kıyasla yavaşladı; haziranda yüzde 3,4 olan düşüş, temmuzda yüzde 2,4’e geriledi. Hizmet sektörü enflasyonu ise yüzde 3,1 seviyesinde sabit kaldı.

Çekirdek enflasyon, yani enerji ve gıda gibi değişken kalemler hariç enflasyon, yüzde 2,7 ile değişim göstermedi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yalnızca yüzde 0,1 artış gösterdi.

EKONOMİK POLİTİKALAR ÜZERİNDEKİ ETKİ

Almanya’daki bu enflasyon artışı, ECB’nin para politikası kararlarını etkileyebilir. Banka, son dönemde enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yüksek tutma eğilimindeydi. Ancak temmuz verileri, ECB’nin hedefinden sapma sinyalleri veriyor. Uzmanlar, bu durumun piyasalarda belirsizlik yaratabileceğini ve ECB’nin gelecek toplantılarında daha sıkı politikalar izleyebileceğini belirtiyor.

PİYASALARIN NABZI

Almanya’daki enflasyon verileri, Avrupa ekonomisi için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ülkenin ekonomik performansı, Euro Bölgesi’nin genel istikrarı üzerinde doğrudan etkili. Temmuz ayındaki bu artış, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketici üzerindeki baskıyı artırabileceğini gösteriyor. Yatırımcılar ve analistler, ECB’nin bu verilere nasıl tepki vereceğini yakından takip ediyor.

Almanya’daki enflasyon artışının, küresel ekonomik dengeler ve Türkiye gibi büyük ticaret ortağı ülkeler üzerindeki etkisi de merak konusu. Önümüzdeki dönemde ECB’nin alacağı kararlar, bu trendin seyrini belirleyecek.