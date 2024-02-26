Almanya'da ev almak o kadar kolay ki! Devlet böyle yardım ediyor

Türkiye’deki ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Vatandaşlar, ekonomik krizin ağırlığı altında eziliyor. Dolar ve Euro’nun bugünkü değeri sırasıyla 31 TL ve 33 TL’yi geçerken, Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor. İktidar ise Türkiye’deki ekonomik durumun kötüleşmesine rağmen ‘Almanya bizi kıskanıyor’ söylemiyle durumu olumlu bir şekilde göstermeye çalışıyor.

Türkiye’deki ortalama konut fiyatları bir yılda %84 artarak 3 milyon 92 bin 700 lira oldu. İstanbul’da ise ev fiyatları 4 milyon liranın üzerine çıktı. Bu rakamlar, “Vatandaşlar bu paralarla nasıl ev alabilir?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşirken, Almanya’da kira öder gibi ev sahibi olan bir gurbetçi ailenin videosu sosyal medyada gündeme geldi.

Türkiye’deki durum böyleyken, Almanya’da yaşayan bir Türk ailesinin ev alma sürecini anlatan video sosyal medyada gündem oldu.

Almanya’da devlet, vatandaşlarına ev almayı kolaylaştırıyor. Bu sayede, kira ödemek yerine taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Türklerin kendi ülkelerinde ev almak için yıllarca çalışması gerektiği bir gerçekken, Almanya’da yaşayan bir gurbetçi bu fırsattan yararlanarak dubleks bir ev satın aldı. Evini gösteren videoyu da sosyal medyada paylaşarak, insanca yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gözler önüne serdi.

İşte o paylaşım ve video:

"Almanya’da, özellikle ev kredisi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Büyük krediler için bankaların dikkat ettiği durumlar arasında oturum süreniz ve maaş bordronuz bulunuyor. Genellikle süresiz oturumunuz yoksa veya Alman vatandaşı değilseniz, bankalar büyük meblağlarda kredi vermekten çekinirler, ancak bunun aksine de örnekler duyduk. Maaşınız da çok büyük rol oynar çünkü genellikle aylık kredi ödemeniz maaşınızın dörtte birinden fazla olamaz. Ancak tabii ki istisnai durumlar vardır.

Eyaletimizin kendine ait bir bankası bulunuyor ve özellikle bizim gibi ilk defa ev alacak olan yeni çiftlere özel faizler ve olanaklar sunuyor. Bu banka, ana paranın öncelikle sadece yarısını karşılayacağını bildirir. Ancak ikinci yarısı için başka bankalara başvurup iki veya daha fazla ret aldığınızı ispatladığınız takdirde (ki bizde bu oldu), ikinci yarısını da tamamlama sözü verir. Tabii ki şartlar uygunsa. Bu bankanın en büyük avantajı, herhangi bir peşinat talep etmemesi! Bu bankaya özel olabilir, bilmiyoruz. (İBSH). Başka bir bankaya peşinat göstermemize rağmen red aldık. Birine başvurduk, öbüründen ret aldık derken süreç üç ay kadar sürdü.

Yıllık faizimiz %3.88, Tilgung ise %1.5. Tilgung yüzdesi ne kadar yüksekse, ana paranın geri ödeme hızı o kadar çabuk gerçekleşir. O anki değer %1.5’di.

Kredimiz inen veya çıkan faizlerden etkileniyor mu? Tilgung süremiz 15 yıl, ancak onuncu yılımızı tamamladığımızda banka ile güncel faizlere bakacağız. Düştüyse ona göre, çıktıysa ona göre bir karar verip süreci devam ettireceğiz. Çıktıysa etkilenmiyoruz, indi ise inmiş haliyle ödememizi devam ettiriyoruz. İBSH avantajı olabilir, bilmiyoruz.

Lütfen unutmayın, biz küçük bir şehirde oturuyoruz, yani fiyatlar ve bankaların tavrı farklı olabilir. Münih merkezi ile burayı karıştırmayalım."