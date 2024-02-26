Almanya'da ev almak o kadar kolay ki! Devlet böyle yardım ediyor

Düzenleme: Gizem Ertürk
Almanya'da ev almak o kadar kolay ki! Devlet böyle yardım ediyor
Türkiye’deki vatandaşların ev sahibi olma hayalleri giderek zorlaşırken, Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin, kira bedeli kadar bir taksitle ev sahibi olduğunu gösteren video, insanca yaşamanın ne anlama geldiğini gözler önüne serdi. Aylık ödemesi kira bedelinden daha düşük olan bu gurbetçi, dubleks evinin videosunu da paylaştı.

Türkiye’deki ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Vatandaşlar, ekonomik krizin ağırlığı altında eziliyor. Dolar ve Euro’nun bugünkü değeri sırasıyla 31 TL ve 33 TL’yi geçerken, Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor. İktidar ise Türkiye’deki ekonomik durumun kötüleşmesine rağmen ‘Almanya bizi kıskanıyor’ söylemiyle durumu olumlu bir şekilde göstermeye çalışıyor.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-2.jpg

Türkiye’deki ortalama konut fiyatları bir yılda %84 artarak 3 milyon 92 bin 700 lira oldu. İstanbul’da ise ev fiyatları 4 milyon liranın üzerine çıktı. Bu rakamlar, “Vatandaşlar bu paralarla nasıl ev alabilir?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-3.jpg

Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşirken, Almanya’da kira öder gibi ev sahibi olan bir gurbetçi ailenin videosu sosyal medyada gündeme geldi.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-4.jpg

Türkiye’deki durum böyleyken, Almanya’da yaşayan bir Türk ailesinin ev alma sürecini anlatan video sosyal medyada gündem oldu.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-5.jpg

Almanya’da devlet, vatandaşlarına ev almayı kolaylaştırıyor. Bu sayede, kira ödemek yerine taksit ödeyerek ev sahibi olmak mümkün. Türklerin kendi ülkelerinde ev almak için yıllarca çalışması gerektiği bir gerçekken, Almanya’da yaşayan bir gurbetçi bu fırsattan yararlanarak dubleks bir ev satın aldı. Evini gösteren videoyu da sosyal medyada paylaşarak, insanca yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gözler önüne serdi.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-6.jpg

İşte o paylaşım ve video:

"Almanya’da, özellikle ev kredisi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Büyük krediler için bankaların dikkat ettiği durumlar arasında oturum süreniz ve maaş bordronuz bulunuyor. Genellikle süresiz oturumunuz yoksa veya Alman vatandaşı değilseniz, bankalar büyük meblağlarda kredi vermekten çekinirler, ancak bunun aksine de örnekler duyduk. Maaşınız da çok büyük rol oynar çünkü genellikle aylık kredi ödemeniz maaşınızın dörtte birinden fazla olamaz. Ancak tabii ki istisnai durumlar vardır.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-7.jpg

Eyaletimizin kendine ait bir bankası bulunuyor ve özellikle bizim gibi ilk defa ev alacak olan yeni çiftlere özel faizler ve olanaklar sunuyor. Bu banka, ana paranın öncelikle sadece yarısını karşılayacağını bildirir. Ancak ikinci yarısı için başka bankalara başvurup iki veya daha fazla ret aldığınızı ispatladığınız takdirde (ki bizde bu oldu), ikinci yarısını da tamamlama sözü verir. Tabii ki şartlar uygunsa. Bu bankanın en büyük avantajı, herhangi bir peşinat talep etmemesi! Bu bankaya özel olabilir, bilmiyoruz. (İBSH). Başka bir bankaya peşinat göstermemize rağmen red aldık. Birine başvurduk, öbüründen ret aldık derken süreç üç ay kadar sürdü.

Yıllık faizimiz %3.88, Tilgung ise %1.5. Tilgung yüzdesi ne kadar yüksekse, ana paranın geri ödeme hızı o kadar çabuk gerçekleşir. O anki değer %1.5’di.

almanyada-ev-almak-o-kadar-kolay-ki-devlet-boyle-yardim-ediyor-yenicag-8.jpg

Kredimiz inen veya çıkan faizlerden etkileniyor mu? Tilgung süremiz 15 yıl, ancak onuncu yılımızı tamamladığımızda banka ile güncel faizlere bakacağız. Düştüyse ona göre, çıktıysa ona göre bir karar verip süreci devam ettireceğiz. Çıktıysa etkilenmiyoruz, indi ise inmiş haliyle ödememizi devam ettiriyoruz. İBSH avantajı olabilir, bilmiyoruz.

Lütfen unutmayın, biz küçük bir şehirde oturuyoruz, yani fiyatlar ve bankaların tavrı farklı olabilir. Münih merkezi ile burayı karıştırmayalım."

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Gurbetçiden gündem olan açıklama: 'Almanya'da yaşamak Türkler için kabus gibi!'
Gurbetçiden gündem olan açıklama: 'Almanya'da yaşamak Türkler için kabus gibi!'
Bu gurbetçi bildiğiniz gurbetçilerden değil: 'Nasıl Türkiye'ye gidip Almanya çok pahalı dersiniz!'
Bu gurbetçi bildiğiniz gurbetçilerden değil: 'Nasıl Türkiye'ye gidip Almanya çok pahalı dersiniz!'
Türkiye'ye geri dönen gurbetçi bin pişman. "Yandım Allah" deyip Almanya'ya dönüyor
Bir gurbetçi, "Almanya'da trafikte kavga ederseniz ne olur?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu
Bir gurbetçi, "Almanya'da trafikte kavga ederseniz ne olur?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu
Gurbetçi genç yalancı gurbetçileri rezil etti. 'Almanya bizi kıskanıyor’ diyenlere gerçekleri açıkladı
Almanya'da Türk gurbetçiden dönercilik başarısı: Aylık 82.000 euro cironun sırları!
Almanya'da Türk gurbetçiden dönercilik başarısı: Aylık 82.000 euro cironun sırları!
Almanya'da yaşayan gurbetçinin nispet gibi videosu gündem oldu: Tam üzüleceğim maaşımın Türkiye'de 70-80 bin lira yaptığı aklıma geliyor
Almanya'da 4 pizzaya 200 euro ödediğini söyleyen gurbetçiye Alman'dan Türkçe cevap: Sürpriz sonlu
Almanya'da 4 pizzaya 200 euro ödediğini söyleyen gurbetçiye Alman'dan Türkçe cevap: Sürpriz sonlu
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’ Gündem
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler Spor
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı Spor
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada Gündem
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış Gündem
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış
PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti Spor
PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti