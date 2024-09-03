Almanya'da ev tuttu döşedi altına BMW aldı. Türkiye'de arabasını sattı

Sosyal medyada bir vatandaşın paylaştığı video Türkiye'deki hayat pahalılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de 2024 Renault Clio'sunu 1 milyon 150 bin TL'ye satan bir vatandaş, önce parası euroya çevirdi sonra da o parayla Almanya'da neler alınabileceğini gösterdi.

Vatandaşın orta segment bir aracı Türkiye'de satıp kur farkına rağmen Almanya'da aldıkları vatandaşları şaşkına uğrattı.

Vatandaş, euroya çevirdiği parayla lüks bir BMW araç, ev eşyaları, 1 yıllık ev kirası ve son model bir I Phone telefon aldı.

Sosyal medyanın paylaştığı videoda etiket fiyatlarını da gösteren vatandaşın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de 024 Renault Clio aracını Almanya'da yerine koyup ayrıyeten ev eşyalarını dizip kaç aylık kiranı ödeyebilirsin. Bu aracın liste fiyatı 1.150.000. Bu aracı satıp Almanya'da ne sahibi olunabilir... Türkiye'den aldığımız aracı Almanya'da 30 bin 285 euroya sattık. Evimizi dizmek için bakalım ne kadar harcayacağız... Oturma grubu 550 euro, orta sehpa 150 euro, çift kişilik baza 150 euro, televizyon ünitesi 800 euro, 3 kapılı dolap 440 euro... (birçok ev eşyası daha) Ev eşyalarından kalan para 24 bin 185 euro. 14 bin euroya da BMW araba alıyoruz. Kalan para 10 bin 185 euro. Kalan parayla 12 aylık ev kirasını ödeyip kendimize bir I Phone 15 Pro alabiliyoruz.