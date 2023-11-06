Almanya'da Filistin’e destek yürüyüşü: Çocuklar uyurken sessiz olun ölürken değil

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail protesto ediliyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde binlerce gösterici Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, yürüyüşün ardından yapılan mitingde İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurmasını istedi. Alman hükümetini de İsrail’e verdiği destekten dolayı eleştiren konuşmacılar, uluslararası toplumdan daha duyarlı olmasını istedi.

Ardından sessiz yürüyüş düzenleyen göstericiler ağızlarını bantlarken, yürüyüş esnasında “Özgür Filistin“, “Çocuklar uyurken sessiz olun, ölürken değil”, “Gazze’ye özgürlük” ve “Savaşı durdurun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Gösteri başlamadan önce bazı pankartlar polis tarafından sakıncalı görüldüğü için toplandı.

Protestoya Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve farklı birçok ulustan insan katıldı. Gösteride Filistin bayrağının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağı da taşındı. Şiddetli yağmura rağmen protesto gösterisine katılımın yoğun olduğu gözlendi. Yüzlerce polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri için bir çok yol trafiğe kapatıldı.