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Almanya'da grev. 325'ten fazla uçuş iptal edildi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde kamu çalışanları, dün gece "24 saatlik uyarı grevi" başlattı, eyaletin iki büyük havalimanında 325'ten fazla uçuş iptal edildi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:32
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Almanya'da grev nedeniyle 325'ten fazla uçuş iptal edildi

Almanya'da grev. 325'ten fazla uçuş iptal edildi
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Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, eyaletteki havalimanları, kreşler, belediye hastaneleri, çöp toplama merkezleri ve hafif raylı araçlar gibi kamusal yaşamın birçok alanında "24 saatlik uyarı grevi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu grevlerle birlikte gün içinde birkaç protesto eyleminin de yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarından yapılan açıklamada, çalışanların dün gece başlattığı grev nedeniyle iki havalimanında 325'ten fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Düsseldorf Havalimanı'nda 205, Köln/Bonn Havalimanı'nda ise 120'den fazla uçuşun iptal edildiği belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

İşverenler, federal ve yerel yönetimlerdeki çalışanlar için ücretlerde yüzde 5 artış ve tek seferde toplam 2 bin 500 avro ek ödeme teklif etmiş ancak sendikalar, teklifi yetersiz bularak reddetmişti.

Sendikalar, ücretlerde yüzde 10,5 artış veya aylık en az 500 avro ek zam talep ediyor.

Ücretlere ilişkin görüşmelerin 27 Mart'ta devam etmesi planlanıyor. (AA)

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