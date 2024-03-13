Almanya'da gündem ‘döner’ fiyatları. Başbakan Scholz’tan ‘üst sınır’ çıkışı

Almanya'da ocak ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, şubatta ise yüzde 2,5 seviyesine geriledi.

Ancak ülkede enflasyon hızla gerilese de döner fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Dönerin yüzde 70'lere varan oranlarda zamlanması ülkede krize neden oldu.

KRİZ BAŞBAKAN SCHOLZ'A KADAR ULAŞTI

Öyle ki kriz Başbakan Olaf Scholz'a kadar ulaştı.

Sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelen soruları video mesajlar ile yanıtlayan Scholz, bir soru üzerine döner fiyatlarının neden yükseldiğini açıklamak zorunda kaldı.

''DÖNERE ÜST TAVAN SINIRLAMASI GETİRİLMEYECEK''

Scholz, başbakanlığın sosyal medya hesabı ‘Bundeskanzler’ üzerinden yaptığı video paylaşımında şunları söyledi:

“Bu çok dikkat çekici bir soru. Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda ciddi oranda düştü ve daha da düşecek. Bu konuda Avrupa Merkez Bankası çok güzel bir iş ortaya çıkardı ve tabii federal hükümet de aynı şekilde.”