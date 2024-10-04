Almanya’da hava trafiği aksadı

Kaynak: AA
Almanya’da hava trafiği aksadı

Alman hava trafik kontrolündeki aksaklık iptal ve gecikmelere neden oldu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, sorunun çözüldüğü ancak yaşanan kesintinin özellikle uçuş planı ve hava durumu verilerinin kaybına neden olduğu ifade edildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, arızanın giderildiği ancak kesinti sırasında kaybolan verilerin güncellenmesinin gerekeceği kaydedildi.

Alman hava trafik kontrolünde yaşanan aksaklık nedeniyle Frankfurt'taki en büyük havaalanında büyük sorunlar yaşandığı bildirildi.

Havaalanı işletmecisi Fraport'un internet sitesinde, "operasyonlarda önemli gecikmeler ve uçuş iptalleri" olduğu belirtildi. Şirket yaklaşık 70 iptalin yaşandığı bilgisini paylaştı.

Hava yolu şirketi Lufthansa Sözcüsü de yaşanan sorun nedeniyle iptal ve gecikmelerin yaşandığını belirtti.

Havaalanı yetkilileri, yolculara güncel uçuş durumlarını hava yollarının internet sitelerinden düzenli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

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