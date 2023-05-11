Almanya'da hayat 2 gün duracak

Almanya demiryolu taşımacılığı mart ayından bu yana üçüncü kez greve gitme kararı aldı.

Almanya'da hayat 2 gün duracak

Editör: Özge Ceren Çimen

Demiryolu İşçileri Sendikası EVG yaptığı açıklamada, Almanya'daki demiryolu taşımacılığı çalışanlarının, yüksek enflasyon sebebiyle ücret zammı görüşmelerini etkilemek için Pazar akşamından Salı akşamına kadar yeniden greve çağrıldığını duyurdu.

Bu grevin, Mart ayının sonundan bu yana ülkedeki demiryolu işçilerinin üçüncü grevi olacağı açıklandı. EVG Sendikasından yetkililer bir basın toplantısında, "ücret artışı tartışmalarda önemli bir ilerleme olmamasını" kınayarak, grevin Pazar akşamı yerel saatle 22:00'de başlayacağını ve Salı gece yarısına kadar devam edeceğini açıkladılar.

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