Almanya'da hayat 2 gün duracak

Editör: Özge Ceren Çimen

Demiryolu İşçileri Sendikası EVG yaptığı açıklamada, Almanya'daki demiryolu taşımacılığı çalışanlarının, yüksek enflasyon sebebiyle ücret zammı görüşmelerini etkilemek için Pazar akşamından Salı akşamına kadar yeniden greve çağrıldığını duyurdu.