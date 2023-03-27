Almanya’da hayat durma noktasına geldi. Neredeyse hiçbir şey çalışmıyor

Almanya’da Ver.di ve EVG sendikalarının uyarı grevi başladı. Ülkedeki neredeyse tüm havaalanları greve gitmiş durumda.

350 BİN KİŞİ GREVDE

Alman Zeit’in haberine göre, yaklaşık 350 bin çalışanın katıldığı 24 saatlik grev başlamış durumda. Hizmet şirketi Ver.di ile demiryolu ve taşımacılık sendikası EVG , kamu sektörü ve demiryollarında toplu pazarlık anlaşmazlığı nedeniyle grev çağrısı yapmıştı .

Bu nedenle, bugün Almanya genelinde trenler, otobüsler ve uçakların tamamı hareketsiz halde duruyor. Demiryollarında uzun yol trafiği tamamen dururken kısa yol trafiği ise büyük ölçüde durmuş durumda. Berlin Havaalanı hariç tüm havaalanları ise greve katıldı.

EVG Sendikası’na göre, yalnızca demiryolu sektöründe 350 bölgede 30.000'den fazla çalışan grevde. EVG toplu pazarlık kurulu üyesi Kristian Loroch Pazartesi sabahı "Greve gitme isteği çok yüksek ve çalışanların işverenleri tarafından oyalanmalarına karşı öfkesi çok büyük" dedi. "Bugün grevdeyiz çünkü birçok çalışan için zor ekonomik duruma rağmen, toplu pazarlıkta ciddi şekilde müzakere edebileceğimiz hiçbir şey bize sunulmadı."

SENDİKALARIN TALEPLERİ NELER?

Sendikalar federal ve yerel kamu hizmetleri, federal makamlar, şehirlerin belediye idarelerinin ofislerinde, kreşler, kara ve su nakliye idarelerinde, bankalar, yerel toplu taşıma idarelerindeki yaklaşık 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 zam veya en az 500 Avro daha fazla para talep ediyor. İşveren ise son görüşmelerde iki kademede ücretlere yüzde beş zam ile bir sefere mahsus 2 bin 500 Avro para teklifi yapmıştı. İşveren teklifinin enflasyon artışını dahi karşılamadığını savunan Ver.di, "Üyelerimiz daha fazla para, saygı ve yaptıkları işin görülmesi için grev yapıyor. Onlar sadece korona döneminde mağazayı çalışır halde tutmak için çok çalışmadılar. Daha önce ve hatta şimdi bile, iş her yerde yoğunlaştı. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, rekor miktarda koli, çevrimiçi perakendede rekor satış, hastanelerde ve sağlık sektöründe rekor iş hacmi var. Çok örgütlü sektörlerde iş baskısı her zaman yüksektir, ancak son yıllarda bunun karşılığı çalışanlara daha fazla para olduğu söylenemez" açıklamasını yaptı.

Yerel basının adlandırdığı şekliyle "mega grev", son aylarda posta hizmeti, havaalanları ve yerel ulaşım da dahil olmak üzere birçok Alman sektöründeki endüstriyel eylemi takip ediyor.