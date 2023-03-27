27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya’da hayat durma noktasına geldi. Neredeyse hiçbir şey çalışmıyor

Almanya’da hayat durma noktasına geldi. Neredeyse hiçbir şey çalışmıyor

Almanya'da sendikaların grev kararı ile bugün birçok kentte kamu hizmetleri, toplu taşıma, hava ve demiryolu seyahati ile nakliye işleri askıya alındı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:41
Takip Et

Almanya’da hayat durma noktasına geldi

Almanya’da hayat durma noktasına geldi. Neredeyse hiçbir şey çalışmıyor
+
Aa
-

Almanya’da Ver.di ve EVG sendikalarının uyarı grevi başladı. Ülkedeki neredeyse tüm havaalanları greve gitmiş durumda.

350 BİN KİŞİ GREVDE

Alman Zeit’in haberine göre, yaklaşık 350 bin çalışanın katıldığı 24 saatlik grev başlamış durumda. Hizmet şirketi Ver.di ile demiryolu ve taşımacılık sendikası EVG , kamu sektörü ve demiryollarında toplu pazarlık anlaşmazlığı nedeniyle grev çağrısı yapmıştı .

Bu nedenle, bugün Almanya genelinde trenler, otobüsler ve uçakların tamamı hareketsiz halde duruyor. Demiryollarında uzun yol trafiği tamamen dururken kısa yol trafiği ise büyük ölçüde durmuş durumda. Berlin Havaalanı hariç tüm havaalanları ise greve katıldı.

EVG Sendikası’na göre, yalnızca demiryolu sektöründe 350 bölgede 30.000'den fazla çalışan grevde. EVG toplu pazarlık kurulu üyesi Kristian Loroch Pazartesi sabahı "Greve gitme isteği çok yüksek ve çalışanların işverenleri tarafından oyalanmalarına karşı öfkesi çok büyük" dedi. "Bugün grevdeyiz çünkü birçok çalışan için zor ekonomik duruma rağmen, toplu pazarlıkta ciddi şekilde müzakere edebileceğimiz hiçbir şey bize sunulmadı."

SENDİKALARIN TALEPLERİ NELER?

Sendikalar federal ve yerel kamu hizmetleri, federal makamlar, şehirlerin belediye idarelerinin ofislerinde, kreşler, kara ve su nakliye idarelerinde, bankalar, yerel toplu taşıma idarelerindeki yaklaşık 2,5 milyon çalışan için yüzde 10,5 zam veya en az 500 Avro daha fazla para talep ediyor. İşveren ise son görüşmelerde iki kademede ücretlere yüzde beş zam ile bir sefere mahsus 2 bin 500 Avro para teklifi yapmıştı. İşveren teklifinin enflasyon artışını dahi karşılamadığını savunan Ver.di, "Üyelerimiz daha fazla para, saygı ve yaptıkları işin görülmesi için grev yapıyor. Onlar sadece korona döneminde mağazayı çalışır halde tutmak için çok çalışmadılar. Daha önce ve hatta şimdi bile, iş her yerde yoğunlaştı. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, rekor miktarda koli, çevrimiçi perakendede rekor satış, hastanelerde ve sağlık sektöründe rekor iş hacmi var. Çok örgütlü sektörlerde iş baskısı her zaman yüksektir, ancak son yıllarda bunun karşılığı çalışanlara daha fazla para olduğu söylenemez" açıklamasını yaptı.

Yerel basının adlandırdığı şekliyle "mega grev", son aylarda posta hizmeti, havaalanları ve yerel ulaşım da dahil olmak üzere birçok Alman sektöründeki endüstriyel eylemi takip ediyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
2
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Euro ile maaş alan keyfi yerinde gurbetçi 'Allah bu iktidarı başınızdan eksik etmesin' dedi. 'Alacağım daha çok daire var'
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
3
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
5
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Kızılay Atatürk’ün kurdurduğu tarihi fabrika binasını çürümeye terk etti
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
6
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿Erdoğan'ın diploma örneği tartışmalara neden oldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
7
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Uzmanından depremzede çocuklar için 'psikolojik destek' önerileri 
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Rusya: Ukrayna, İHA ile topraklarımıza saldırdı
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿Felçli hasta sağlığına böyle kavuştu
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
﻿IraK'ta tartışmalı seçim yasası onaylandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.