Alman hükümetini devirmeyi planlayan örgüte baskında 1 polis yaralandı

Almanya’da Federal Meclis'i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı Reichsbürger örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Federal Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, aşırı sağcı gruba karşı Almanya’nın 8 eyaletinde bulunan 20 evde aramalar yapıldığı belirtildi.

Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Reutlingen kasabasında yapılan baskında örgüt üyesi ile polis arasında çatışma çıktığı aktarılan açıklamada, çatışmada 1 polisin vurularak yaralandığı ifade edildi.

BİR POLİS YARALANDI

Açıklamada, polis memurunu yaralayan 22 yaşındaki Markus L. adlı zanlının cinayete teşebbüsten tutuklandığı aktarıldı.

Federal Savcı yaptığı açıklamada, özel harekat polisinin sabah araması sırasında yüksek sesle bağırarak kendilerini polis memuru olarak tanıttığını fakat oturma odasına girdiklerinde, evde bulunan kişinin memurlara büyük kalibreli bir silah doğrulttuğunu söyledi. Savcı, “Saldırgan silahı bırakması için tekrarlanan emri yerine getirmedi" dedi.

Daha sonra zanlının bir özel harekat görevlisinin kolundan vurduğunu belirten savcı, kısa süreli çatışma çıktığını zanlının teslim olduğunu belirtti.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, Reichsbürger örgütüne yönelik operasyonlarda aranan kişiler arasında bir polis memuru ve bir askerin olduğu ifade edildi.

1871 MODELİ BİR ALMANYA PLANLIYORLAR

Federal Meclis'i basmayı ve hükümeti devirmeyi planladığı iddia edilen aşırı sağcı gruba 8 Aralık’ta ülke genelinde operasyon gerçekleştirmişti. İlk olarak yaklaşık 130 noktada arama yapan 3 bine yakın polis, 25 kişiyi gözaltına almış, 52 kişi hakkında da tutanak hazırlanmıştı. Gözaltına alınanlardan 19'u tutuklanmıştı.

Uzun süredir Alman polisinin radarında olan aşırı sağcı Reichsbürger örgütü, modern Alman devletini tanımayı reddediyor.

Üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman imparatorluğuna bağlıyken, bazıları Nazi taraftarı, bazıları ise Almanya'nın askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Gözaltına alınanlar arasında aşırı sağcı eski Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekili ve yargıç olarak görev yapan Birgit Malsack-Winkemann ile Reichsbürger örgütünün lideri olduğu belirtilen iş adamı Heinrich XIII Prens Reuss da yer almıştı.

Savcılık, şüphelileri cumhuriyeti yıkmayı ve yerine 1871 Almanya'sını örnek alan yeni bir devleti (İkinci Reich adlı bir imparatorluğu) kurmayı planlamakla suçluyor.