Almanya'da iflaslar çift haneyi gördü

Almanya'da açılan düzenli iflasların sayısı Temmuz ayında yeniden keskin bir şekilde arttı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis, ön verilere dayanarak yaptığı açıklamada, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 oranında arttığını açıkladı.

Haziran ayında artış yalnızca yüzde 6,3'tü. İstatistikçilere göre Haziran 2023'ten Mayıs 2024'e kadar büyüme oranı bir kez daha çift haneli aralığı görmüş durumda.

Uzmanlar başvuruların ancak iflas mahkemesinin ilk kararından sonra istatistiklere dahil edildiğinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Çoğu durumda, iflas başvurusunun fiili tarihi neredeyse üç ay bekleniliyor.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü Halle'ye (IWH) göre, sanayi şirketleri Temmuz ayındaki mevcut kayıtlardan öncelikli olarak etkileniyor. İflas sayısındaki önemli artış tüm sektörleri etkiliyor.

Haziran ayında 100 sanayi şirketinin ardından 145 sanayi şirketi Temmuz ayında iflas başvurusunda bulundu. Bu, Ocak 2020'de kaydedilen rakamdan bu yana yeni bir rekor olarak tarihe geçti.