Almanya’da iklim aktivistlerinden oturma eylemi

Almanya’nın başkenti Berlin’de “Son Nesil” adlı iklim aktivistleri siyasileri ve kamuyu küresel ısınma ve iklim üzerindeki etkilerine karşı uyarmak amacıyla Zafer Anıtı'nın önünde bir araya geldi. Daha önce küçük gruplar halinde iklim karşıtı gösteri düzenleyen Son Nesil aktivistleri bu kez gibi Zafer Anıtı'nın önündeki 17 Juni Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık bin eylemci 17 Juni Caddesi'ni trafiğe kapattı. Eylemleriyle federal hükümetin bir an önce fosil yakıt kullanımından çıkmasını isteyen Son Nesil protestocuları, üzerlerinde “Fosil yakıtlardan uzaklaşın”, “Uyan ve ayağa kalk”, “Yıkılma noktalarından önceki son nesil” gibi sloganlar yazan pankartlar taşıdı. Eylemciler, gösteri sırasında gerçekleştirdikleri konuşmalarda, fosil yakıtlardan çıkılması ve çevre dostu enerjiye geçilmesi için çağrı yaptı.

KENDİLERİNİ ASFALTA YAPIŞTIRIYORLAR

Son Nesil aktivistleri son yıllarda, Almanya'da gerçekleştirdikleri ilginç eylemlerle gündemde. Aktivistler zaman zaman, belirledikleri bir ana caddeyi ya da şehir içi otoyolunu küçük gruplar halinde işgal ediyor, aniden caddeye çıkarak ellerini yapışkanlarla asfalta yapıştırıyor. Polis özel çözeltilerle aktivistlerin ellerini saatlerce caddeden çözmeye çalışıyor. Eylemler sırasında aktivistler sık sık sürücülerle karşı karşıya geliyor ve bazen de çatışmalar yaşanıyor.

Aktivistler ayrıca tarihi Brandenburg Kapısı'na, lüks mağazaların vitrinlerine boya fırlatarak dikkat çeken eylemler de gerçekleştiriyor.

Son Nesil'in bu yıl içerisinde sadece Berlin'de gerçekleştirdiği eylemlerle yaklaşık 200 bin Euro zarara neden olduğu öğrenildi.