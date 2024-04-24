Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da iş dünyası güveninde yükseliş
Almanya’da Ifo iş iklimi endeksi nisan ayında 89,4 olurken, beklentiler 88,9 olması yönündeydi.

Merkezi Münih'te Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ortalama 9 bin firmanın katılımı ile nisan ayı Almanya İş Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Bu verilere göre, Almanya'da iş dünyası bir yılın en yüksek seviyesini gördü; bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin iki yıldır süren sıkıntılardan çıktığına yönelik son işaretleri kuvvetlendirdi.

Ifo enstitüsü tarafından hazırlanan beklenti göstergesi nisanda bir önceki aya oranla 87,7 seviyesinden 89,9'a çıktı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Almanya'daki şirketlerde duyarlılık gelişti. Şirketler mevcut işlerinden daha memnundu. Beklentileri de parlaklaştı. Ekonomi, özellikle hizmet sağlayıcılar sayesinde istikrar kazanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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