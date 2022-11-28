Laptopu yasaklayan profesörü daktilo ile pişman etti

Almanya’da bir üniversitede dersinde laptop kullanılmasını yasaklayan profesöre öğrencisi ders niteliğinde bir eylemle karşılık verdi.
Dersi dinlemedikleri gerekçesiyle laptopu yasaklayan profesörün not almasını istediği öğrencilerden biri masanın üzerine getirdiği daktiloyu koydu.
Ders anlatmaya başlandığı sırada daktilodan not almaya başlayan öğrencinin çıkardığı ses haliyle dersi böldü.
Zekice eylemin karşısında bir şey diyemeyen profesör laptopları yasaklamaktan vazgeçti.
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