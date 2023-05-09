Almanya'da mahkeme Hitler'i koruyan karar aldı. Sovyet bayrağı sergilenmesi yasaklandı

Almanya'da, 2'nci Dünya Savaşı'nın bitiş yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü'nde Berlin'de Sovyet veya Rus bayrağı ve Sovyet sembollerinin sergilenmesi yasaklandı.

Almanya'da mahkeme Hitler'i koruyan karar aldı. Sovyet bayrağı sergilenmesi yasaklandı

Berlin polisi, 5 Mayıs'ta Aziz Yorgi kurdelesi dahil olmak üzere tüm Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sembollerinin Tiergarten, Treptower Park ve Schönholzer Heide'deki savaş anıtlarında sergilenmesinin yasaklandığını açıkladı.

Meduza'nın aktardığına göre, anma etkinliklerine katılacaklara savaş şarkıları söylememeleri veya Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek olarak algılanabilecek açıklamalarda bulunmaktan kaçınmaları yönünde uyarı yapıldı.

Polis Ukrayna bayrak ve sembollerinin de sergilenmesinin de yasaklanmasını istedi. Bu karar Ukraynalı kar amacı gütmeyen kurum Vitsche'nin itirazı sonucunda kaldırılmıştı.

Öte yandan başka bir mahkeme Rusya sembolleri ile ilgili kararı kaldırsa da, polis kararı yürürlükte tutmayı başardı. 8 Mayıs'ta daha üst düzey bir mahkeme, Rus bayrak ve sembollerine dair kararı onayladı.

Kararın kesin olduğu ve Zafer Günü'nde yürürlükte kalacağı kaydedildi.

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