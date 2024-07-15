Almanya'da Merih Demiral kararı! Yılların geleneğini yasakladılar

Euro 2024'te A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşmış, mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın, mücadelede galibiyet sevinci esnasında yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmış ve 2 maç ceza almıştı.

Bu karar sonrası, Almanya'dan bir hamle daha geldi. Okullardaki sınıflarda sessizliği teşvik etmek amacıyla yıllardır kullanılan "Sessiz tilki" hareketi (Leisefuchs-Schweigefuchs), bozkurt işaretine benzediği gerekçesiyle Bremen'de yasaklandı.

BREMENLİ AİLELER TALEPTE BULUNDU

İşaretin uygulanmasına son verilmesi için Bremenli ailelerin uzun süredir talepte bulunduğu da ifade edilirken, Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Stefan Düll, öğretmenlerin ilkokullarda ve anaokullarında bu işaretin kullanımında daha fazla hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Düll, çocukları sessiz olmaya teşvik etmenin başka yolları olduğunu vurguladı.

SESSİZ TİLKİ, FISILDAYAN TİLKİ, DİNLEYEN TİLKİ

Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde kullanılan bir el işareti olan bu işaret, çoğunlukla okullarda öğretmenler tarafından gürültülü bir sınıfı sakinleştirmek için yapılıyor.