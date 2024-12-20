Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Noel ve yılbaşının gelmesiyle dünyada Noel hazırlıkları sürerken, Almanya'nın Magdeborg kentinde bulunan bir Noel pazarına vahşice bir saldırı gerçekleştirildi.

Bir şahıs, aracıyla son süratle Noel pazarına daldı. Pazardaki insanları ezerek geçen araç, alandan çıkarak hızla uzaklaştı. Olay yerinde can pazarı yaşandı.

ALMANYA'DA CAN PAZARI!

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği 60 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Ölü sayısının 13'e çıktığı 60 ila 80 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.