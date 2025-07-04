Almanya'da OHAL kararı: İtfaiye ekipleri çaresiz, halk endişeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da OHAL kararı: İtfaiye ekipleri çaresiz, halk endişeli

Almanya'da Göçsdorf çevresindeki dev orman yangını kontrol altına alınamıyor. Thüringen ve Bavyera eyaletlerinde yayılan duman halk sağlığını tehdit ederken çaresiz kalan yetkililer çözümü OHAL ilan etmekte buldu.

Almanya’nın doğusunda çıkan büyük orman yangını kontrolden çıktı. Göçsdorf bölgesi olağanüstü hâl ilan ederken, Thüringen’deki Saalfelder Höhe’de yaklaşık 250 hektarlık alan küle döndü. Özellikle Kronach ve Kulmbach gibi bölgelerde yayılan yoğun duman nedeniyle halka camları kapalı tutma çağrısı yapıldı.

waldbrand-deutschland-sachsen-brandenburg-1001280x720.jpeg

Alman İtfaiyeciler Birliği Başkanı Karl-Heinz Banse, Neue Osnabrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada, "helikopterlerle yangınla mücadelede ciddi eksiklikler olduğunu" vurguladı. Banse’ye göre, Almanya’nın topoğrafyası nedeniyle uçaklardan çok helikopterlerin etkili olduğu bir ortamda, bu araçların sayısı yetersiz kalıyor.

eu-kommission170millioneneurofurwaldbrand-flotte.jpg

Gelişmeleri yakından takip eden yetkililer, dumanın güneydoğuya doğru yayıldığını ve özellikle Saalfeld-Rudolstadt çevresinde hissedildiğini bildirdi. Kronach’tan yapılan uyarıda ise “sağlık riskleri dışlanamaz” denildi.

Yetkililer, yangına müdahalenin günler sürebileceğini belirtti. Thüringen’den takviye olarak yüzün üzerinde itfaiyeci gönderildiği öğrenildi.

38673130-an-kroatiens-adria-kueste-sind-schwere-braende-ausgebrochen-afe.jpg

Son Haberler
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Mert Ramazan Demir'in yeni partneri belli oldu! Ay sonunda çalışmalara başlanacak
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Teknolojiyle canlanan köyler! Kırsalda dijital dönüşüm
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Ünlü menajer ATV kazasında hayata veda etti
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Yunanistan'da yangın kâbusu sürüyor: Yerleşim yerleri tahlikede, tahliyeler başladı
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi
Volkanik patlama dünyayı mı soğutacak? İşin uzmanları değerlendirdi