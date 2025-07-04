Almanya'da OHAL kararı: İtfaiye ekipleri çaresiz, halk endişeli

Almanya’nın doğusunda çıkan büyük orman yangını kontrolden çıktı. Göçsdorf bölgesi olağanüstü hâl ilan ederken, Thüringen’deki Saalfelder Höhe’de yaklaşık 250 hektarlık alan küle döndü. Özellikle Kronach ve Kulmbach gibi bölgelerde yayılan yoğun duman nedeniyle halka camları kapalı tutma çağrısı yapıldı.

Alman İtfaiyeciler Birliği Başkanı Karl-Heinz Banse, Neue Osnabrücker Zeitung’a yaptığı açıklamada, "helikopterlerle yangınla mücadelede ciddi eksiklikler olduğunu" vurguladı. Banse’ye göre, Almanya’nın topoğrafyası nedeniyle uçaklardan çok helikopterlerin etkili olduğu bir ortamda, bu araçların sayısı yetersiz kalıyor.

Gelişmeleri yakından takip eden yetkililer, dumanın güneydoğuya doğru yayıldığını ve özellikle Saalfeld-Rudolstadt çevresinde hissedildiğini bildirdi. Kronach’tan yapılan uyarıda ise “sağlık riskleri dışlanamaz” denildi.

Yetkililer, yangına müdahalenin günler sürebileceğini belirtti. Thüringen’den takviye olarak yüzün üzerinde itfaiyeci gönderildiği öğrenildi.