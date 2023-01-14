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‘Okul bahçelerinde sadece Almanca konuşulsun’ talebi tartışma yarattı

Almanya'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Mario Czaja, okullarda öğrencilerin okul bahçelerinde Almanca dışında başka bir dilin konuşmamasını istedi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:01
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Almanya'da okulda sadece Almanca konuşulsun talebi tartışma yarattı

‘Okul bahçelerinde sadece Almanca konuşulsun’ talebi tartışma yarattı
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Czaja, Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Almanca konuşamayan çocukların okula başlamadan önce zorunlu olarak kreşe gitmeleri veya okul öncesi dil eğitimi almaları gerektiğini söyledi.

Dilin, uyumun anahtarı olduğunu ifade eden Czaja, iletişim kuramayanların Alman toplumunun bir parçası olmakta zorlanabileceğini savundu.

Czaja, okullarda ağırlıklı olarak Almanca konuşulmasına sürekli dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek "Okul bahçelerinde Almanca dışında başka dillerin konuşulması olamaz." dedi.

Bunun için özellikle göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki okulların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Czaja, "Öğretmenlerin de öğrencilerin dilimizi konuştuklarına dikkat etmesi lazım." ifadesini kullandı.

TÜRK TOPLUMUNDAN TEPKİ

Czaja'nın talebine, Berlin-Brandenburg Türk Veliler Birliği Eş Başkanı Berin Arukaslan tepki gösterdi.

Arukaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CDU Genel Sekreterinin açıklamasının "saçma" ve "yersiz" olduğunu belirterek "Biz bu açıklamanın karşısındayız. Böyle bir saçmalık olamaz." diye konuştu.

Baden-Württemberg eyaletinde iki sene önce çocukların teneffüste Almanca konuşması gerektiğiyle ilgili bir öğrenciye ceza verildiğini, ailenin de mahkemeye gittiğini anımsatan Arukaslan, "Mahkeme kararı çok açık ve net. Böyle bir cezalandırma söz konusu olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Arukaslan, açıklamayı yapan CDU'lu siyasetçinin, öğretmenlerin söz konusu duruma dikkat etmesi gerektiğini de ifade ettiğine işaret ederek "Yani öğretmenler polis olsun. Takip etsinler, (öğrencileri) cezalandırsınlar.” dedi.

Bu talebin uygulanmasının, Alman anayasasına aykırı olduğunu söyleyen Arukaslan, Czaja'nın sözlerini geri almasını veya iyi bir hukukçuyla görüşmesini tavsiye etti.

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