Almanya'da PKK yandaşlarından camiye çirkin saldırı

İHA'nın haberine göre; saldırı sonucunda caminin dış duvarına terör örgütünün adı sprey boya ile yazıldı.

Olayın Detayları

Saldırının yerel saat 04.30 sularında gerçekleştiği belirtiliyor. Saldırının ardından camiye sabah namazı için gelen cemaat, duvardaki yazıyı fark ederek dernek yönetimine bilgi verdi.

Tepkiler ve Açıklamalar

Hannover DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Mehmet Zengin, daha önce benzer saldırılara şahit olduklarını ifade etti. Zengin, olayın cami cemaati, din görevlileri ve kendilerini tedirgin ettiğini ve endişe duyduklarını belirtti. Huzur ve güven ortamının bu şekilde zarar görmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Zengin ayrıca, olayın resmi makamlar tarafından çözüleceğine inandıklarını ve faillerin adalete teslim edilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Olayın İncelenmesi

Zengin, saldırının ardından yazıları sildiklerini ve olayın polise intikal ettiğini söyledi. Olayla ilgili resmi makamların inceleme başlattığı belirtiliyor.