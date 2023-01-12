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Almanya'da Savcılık Maliye Bakanı'na yolsuzluk incelemesi başlattı. Bizde ise bakanlığına dezenfektan satan isme teşekkür edildi

Almanya'da savcılık, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Alman Maliye Bakanı Christian Lindner hakkında ön inceleme başlattı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:37
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Almanya'da Savcılık Maliye Bakanı'na yolsuzluk incelemesi başlattı

Almanya'da Savcılık Maliye Bakanı'na yolsuzluk incelemesi başlattı. Bizde ise bakanlığına dezenfektan satan isme teşekkür edildi
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Bir bankadan konut kredisi alırken yolsuzluk yaptığı iddia edilen Almanya Maliye Bakanı ve liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) genel başkanı Christian Lindner hakkında başsavcılık inceleme başlattı. Federal Başsavcılık, inceleme sonrasında Lindner hakkında soruşturma açıp açmayacağına karar verecek.

Alman basınında yer alan haberlere göre, başsavcılık inceleme sonunda soruşturmaya karar verirse Lindner'in dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulunabilir.

Tagesspiegel gazetesine açıklama yapan Başsavcılık sözcüsü, incelemenin yolsuzlukla mücadele için oluşturulan özel bir ekip tarafından yürütüldüğünü söyledi.

BİZDE İSE KENDİ BAKANLIĞINA DEZENFEKTAN SATAN İSME TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olduğu dönemde Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından  piyasanın üzerinde bir bedelle 9 milyon liralık dezenfektan alındığı ortaya çıktı.

Bakanlığa 175 TL’ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracıya 100 TL’ye satıldığı belgelendi.

Yaşananlar üzerine Ruhsar Pekcan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine revizyonuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, görevden aldığı eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür etti. 

LİNDNER HAKKINDAKİ İDDİALAR NE?

Haber portalı Spiegel'in Ekim ayında gündeme getirdiği iddialara göre Maliye Bakanı Lindner henüz bakanlık görevini üstlenmeden 2021 yılında Karlsruhe kentindeki bir bankaya ev satın almak ve yenilemek için kredi başvurusunda bulundu. Bir yıl sonra bakan olmasının ardından ise Lindner'in bankanın kuruluş yıl dönümü için banka yönetimine bir tebrik mektubu gönderdiği ve bu mektuptan kısa bir sonra da satın almak istediği evin arsası ile birlikte kredi başvurusuna onay çıktığı belirtiliyor. 

Lindner'in avukatları ise iddiaları reddetti. Lindner'in konut finansmanı sürecinin bakan olmadan önce başladığını belirten avukatları, Lindner'in bir bankanın 100. yıl dönümü için tebrik göndermesinin görevinin bir parçası olduğunu savundu.

Spiegel'in haberine göre, Lindner'in Berlin'de satın almak istediği iki katlı evin maliyeti arsasıyla birlikte 2 milyon 800 bin Euro.

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