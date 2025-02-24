Almanya’da seçim sonrası tahvil getirisi yükseldi

Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, pazartesi günü 2 baz puan artarak %2,48 seviyesine çıktı. Piyasalardaki bu hareketlilik, ülkede yapılan genel seçim sonuçlarına verilen tepkiyle şekillendi. Muhafazakâr CDU/CSU ittifakı oyların %28,6’sını alarak birinci parti olurken, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) %20,8 ve merkez sol SPD %16,4 oranında oy aldı.

CDU lideri Friedrich Merz, mecliste çoğunluğu sağlamak için en az bir koalisyon ortağına ihtiyaç duyacak. Merz, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Avrupa’nın birliği ve ABD’ye olan bağımlılığın azaltılması konusunda kararlı adımlar atacağını vurguladı. Yatırımcılar, CDU’nun SPD ile olası bir koalisyon kurması durumunda büyüme odaklı politikalar izlenebileceğini ve borç freni reformlarının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Ayrıca, Almanya’nın savunma harcamalarını artırma zorunluluğu da ekonomik politikalar üzerinde etkili olacak faktörler arasında gösteriliyor.