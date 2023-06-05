Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Yerel makamlara göre, Almanya'daki bir mülteci barınağında çıkan yangında bir kişi öldü ve 10 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Thüringen eyaleti polisi, Apolda kentindeki bir tesiste sabah 05.00 sularında yangın çıktığını ve yanmış binadan bir ceset çıkarıldığını söyledi.

Polis, 9 yaşındaki bir çocuğun kayıp olduğu bildirildi. Bulunan cesedin bir çocuğa ait olup olmadığı bilgisi ise henüz verilmedi.

Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 300 kişinin barındığı barınak boşaltıldı ve sakinler yakınlardaki Hermsdorf'taki başka bir mülteci merkezine götürüldü.