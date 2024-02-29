Almanya'da sığınmacıların zorunlu çalıştırılması önerisi

Almanya Bölge Yönetimler Birliği Başkanı Reinhard Sager, istihdam edilebilir durumda bulunan ülkedeki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalıştırılması gerektiğini söyledi.

Yerel basına yaptığı açıklamada Sager, devletten gelen mali desteğin koşulsuz olmaması gerektiğini savundu.

Sığınmacılara Yardım Yasası'nın değiştirilmesi yönünde de Federal hükümete çağrıda bulunan Sager, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'da uzun süre yaşayan herkes çalışmak zorundadır. Toplumun beklediği ve birçok mültecinin de istediği şey bu. Gelecekte mültecilerin özel şirketlerde de çalışmalarına izin verilmeli"

Özellikle personel sıkıntısı yaşanan yerlere işaret eden Sager, sığınmacıların işçi olarak şirketlere sunulması gerektiğini savunarak, "Önemli olan işin toplum için katma değeri değil, gönderdiğiniz sinyaldir" diye konuştu.