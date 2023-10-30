Almanya’da üç camiye çirkin saldırı

Almanya'da Bochum, Castrop-Rauxel ve Recklinghausen şehirlerinde üç camiye, Türkçe ve Almanca ırkçı tehditlerin, yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve dışkısı bulunan paketler gönderildi.

KAYNAK: İHA
Almanya’da üç camiye çirkin saldırı

Almanya’da 3 camiye ırkçı saldırı düzenlendi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Bochum, Castrop-Rauxel ve Recklinghausen şehirlerinde üç camiye, Türkçe ve Almanca ırkçı tehditlerin, yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları, domuz eti ve dışkısı bulunan paketler gönderildi.

aw065478-03.jpgSöz konusu paketlerin, 27 Ekim’de Castrop-Rauxel Mevlana Camii’ne, 28 Ekim’de Recklinghausen Merkez Camii’ne ve 30 Ekim’de Bochum Merkez Camii’ne posta yoluyla gönderildiği aktarıldı.

aa-20231030-32577488-32577485-almanyada-hafta-sonu-3-camiye-irkci-tehditler-iceren-paketler-gonderildi.jpg“PROVOKASYONLARA KARŞI HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ VAKUR VE AKLISELİM DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Saldırıya uğrayan DİTİB camilerinin dernek başkanları, Bochum Merkez'den Adnan Akçay, Castrop-Rauxel Mevlana'dan Kubilay Çorbacı ve Recklinghausen Merkez'den Hayri Yılmaz yaptıkları açıklamada, olaydan büyük bir üzüntü duyduklarını ifade ederek, saldırılarla ilgili polise bilgi verildiğini ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.

Camilere yönelik bu tür saldırıları en sert şekilde kınadıklarını ifade eden başkanlar, cemaati tahriklere kapılmamaları konusunda uyararak, “Provokasyonlara karşı her zaman olduğu gibi vakur ve aklıselim duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Bu iğrenç saldırı bizleri ve komşularımızı derinden üzmüştür. Hem biz hem de cemaatimiz endişe içerisindeyiz. Benzer saldırıların devam etmesi toplumda ciddi kaygılara yol açacaktır. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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