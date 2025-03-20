Almanya’da üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

Sinan Başhan
Almanya’da üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

Şubat 2025’te Almanya’da üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 0,7 artarak Ocak ayındaki yüzde 0,5’lik artışın üzerine çıktı. Ancak piyasa beklentisi olan yüzde 1 seviyesinin altında kaldı. Enerji hariç üretici fiyatları yükselse de doğal gaz ve bölgesel ısıtma fiyatlarındaki düşüş genel artışı sınırladı.

Almanya’da üretici fiyatları Şubat 2025’te yıllık bazda yüzde 0,7 arttı. Ocak ayında yüzde 0,5 olan bu oran, piyasanın yüzde 1’lik beklentisinin altında kalsa da artışın devam ettiğini gösterdi. Üretici fiyatlarındaki yükselişin en büyük kaynağı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarındaki fiyat artışları oldu.

Dayanıksız tüketim mallarında fiyatlar yüzde 3 artarken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,2’lik bir yükseliş kaydedildi. Sermaye malları maliyetleri de yüzde 2 oranında artış gösterdi. Özellikle makine fiyatları yüzde 1,9, motorlu taşıtlar, treyler ve yarı treyler fiyatları ise yüzde 1,4 oranında yükseldi.

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ENERJİ FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ GENEL ARTIŞI SINIRLADI

Enerji fiyatları genel olarak yüzde 0,8 oranında geriledi. Bu düşüşün ana sebebi, doğal gaz fiyatlarında yaşanan yüzde 2,7’lik azalma ve bölgesel ısıtma maliyetlerindeki yüzde 1,6’lık düşüş oldu. Buna karşın, elektrik fiyatları yüzde 1 oranında artarak enerji piyasasındaki dengesizliği gözler önüne serdi.

Enerji hariç üretici fiyatları yüzde 1,4 oranında yükseldi. Bu da enerji maliyetlerindeki düşüş olmasaydı üretici fiyatlarının çok daha hızlı artacağını gösteriyor.

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AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ SÜRPRİZ YARATTI

Almanya’da üretici fiyat endeksi aylık bazda ise yüzde 0,2 oranında düşerek piyasa beklentilerini ters köşe yaptı. Bu, Ocak ayında kaydedilen yüzde 0,1’lik düşüşün ardından gelen üçüncü aylık gerileme oldu. Piyasa beklentisi ise fiyatların yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Almanya’nın sanayi sektöründe üretim maliyetleri dalgalanmaya devam ederken, fiyat baskılarının önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceği merak konusu. Özellikle enerji fiyatlarının seyrinin üretici enflasyonu üzerindeki etkisi belirleyici olacak.

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