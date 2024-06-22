Almanya'da yaşıyorum yokluktan değil varlıktan ölmek istiyorum. İntihar etmek istedi sözleri şaşırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da yaşıyorum yokluktan değil varlıktan ölmek istiyorum. İntihar etmek istedi sözleri şaşırttı

Tokat’ta baraja atlayarak intihar etmek isteyen bir adam Almanya’da yaşadığını yokluktan değil varlıktan ölmek istediğini söyledi.

Tokat’ta ilginç bit olay meydana geldi. Bir vatandaşı barajda görenler hemen kayık ile yanına gitti. Yüzü tamamen suya gömülü adamı sudan çıkarmak isteyenler adamı canlı görünce şoke oldu.

Denizden bir türlü çıkmak istemeyen ölmek istemeyen adamı vatandaşlar sakinleştiremedi. Adamı kurtaran vatandaşlar kayık kenarında adamın kolundan tutarak kıyıya çıkarmayı başalardı.

Kıyıya gelen kadar intihar etmek isteyen vatandaş “Beni bırakın” diye bağırdı.

Kıyıya çıkarılan adam Almanya’da yaşadığını yokluktan değil varlıktan ölmek istediğini belirtti. Çevredeki vatandaşlar da adamı sakinleştirmeye çalıştı.

SÖYLEDİKLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Kurtarılan adam kıyıda da “Abi beni niye bırakmıyorsunuz” diye sitem etti. Maddi sorunları olmadığını Almanya’da yaşadığını belirten adam “sorun bilmediğiniz…” şeklinde konuştu.

Kıyıda ambulans ve polislerin de hazır olduğu görüldü. Vatandaşlarca kurtarılan adamın sözleri herkesi şaşırttı.

Olay sosyal medyada da gündem oldu.

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