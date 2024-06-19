Sancaktepe’de eşiyle tartışan adam kendini ağaca asarak intihar etti

Kaynak: İHA
Sancaktepe’de eşiyle tartışan adam kendini ağaca asarak intihar etti

Sancaktepe'nin Fatih Mahallesi Kerim Sokak'ta dün akşam saatlerinde yaşanan trajik olayda, Haydar Erdoğan isimli şahıs, evinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ormanlık alana giderek ağaca bağladığı iple intihar etti.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle evinde eşiyle tartışan Erdoğan, sonrasında ormanlık alana gitmiş ve kendini ağaca asarak yaşamına son vermiş. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın cesedi, ormanlık alanda geçen bir çift tarafından bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlatırken, Erdoğan'ın ailesine haber verildi.

Olayın ardından açıklama yapan Erdoğan'ın eşi, "Sana yazıklar olsun, hayatımı bitirdiniz" diyerek büyük üzüntüsünü dile getirdi. Haydar Erdoğan'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Orhan Kaya, yaşanan olayı şu sözlerle aktardı: "Otuyorduk, bir baktık ekip arabaları, itfaiye geldi. Bir şey oldu mu diye çıktık. Adam kendini asmış dediler."

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