Almanya'daki Wirecard skandalında kara çıktı. İki yönetici hapis cezasına çarptırıldı

Almanya tarihinin en büyük finansal skandallarından birine imza atan ödeme şirketi Wirecard'ın eski yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'daki Wirecard skandalında kara çıktı. İki yönetici hapis cezasına çarptırıldı

Almanya'nın en büyük finansal skandalı olarak tarihe geçen Wirecard’ın Singapur’da görülen davasında şirketin iki eski yönetici James Wardhana ve Chai Ai Lim şirket fonlarını kötüye kullanmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Wirecard AG'nin eski üst düzey finans yöneticisi James Wardhana 21 ay, Chai Ai Lim ise 10 ay hapis cezası aldı.

24 MİLYAR EUROLUK ŞİRKET İFLAS ETTİ

Bir zamanlar 24 milyar euro değeriyle Avrupa'nın en başarılı teknoloji şirketlerinden biri olan ödeme şirketi Wirecard, Haziran 2020'de yönetiminin yatırımcı ve alacaklıları kandırmak için bilançolarda büyük meblağlarda hayali gelir göstermesinin ardından iflas etmişti.

Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ve o zamanki Maliye Bakanı, şimdiki Başbakan Olaf Scholz, şirketin gözetiminde yetersiz oldukları için eleştirilere maruz kalmıştı.

1999'da kurulan Wirecard'ın hissedarları arasında The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup da bulunuyordu.

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