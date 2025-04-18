Almanya'dan Eurofighter resti! Gerekçede İmamoğlu ayrıntısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile büyük yankı uyandıran soruşturma süreçleri dünyadan da tepkilere neden oldu.

Türkiye için stratejik öneme sahip Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına dair Almanya'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İngiltere’nin destek verdiği 40 adet Eurofighter savaş uçağının Ankara’ya satışı, Berlin’in vetosuna takıldı.

VETODA İMAMOĞLU ETKİSİ

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre Almanya, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "Türk demokrasisine saldırı" olarak nitelendirerek satış sürecini durdurdu.

Berlin bu durumu demokratik değerlere aykırı buldu ve satışın siyasi ile ahlaki açıdan uygun olmadığını kararlaştırdı.

F-16'DAKİ OLUMSUZ DURUM NEDENİ İLE MASADAYDI

Türkiye, ABD’den F-16 alımı konusundaki belirsizlikler üzerine Eurofighter’a yönelmişti.

Görev süresi bitimine 15 gün kalan Olaf Scholz hükümeti, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebini engelledi.