Almanya'dan Putin'i kızdıracak hamle

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya yönelik 500 milyon avroluk yeni bir askeri yardım paketini onayladıklarını bildirdi.

Yardımın içerisinde Iris-T Hava Savunma Sistemleri için çok sayıda füze, Karadeniz'deki keşif ve muharebe operasyonları için insansız hava araçları, Alman topçu sistemleri için yedek parçalar, Leopard tankları için yedek motorlar ve bir milyon hafif silah mermisi yer alıyor.

Pistorius'un da belirttiği gibi bumuhimmatın bir kısmı sevkiyata hazır durumda. 2025'ten itibaren en yeni RCH-155 kundağı motorlu obüslerden 18 tanesinin teslimatına da başlanacak. Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bir daha patriot devredildiğini duyurdu.

Alman hükümeti, Ukrayna'nın uluslararası hukuka uygun olarak Rusya topraklarındaki askeri tesislere yönelik saldırılarda Almanya tarafından sağlanan silahları kullanmasına izin verdiğini resmen doğruladı