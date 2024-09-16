Almanya'dan Schengen açıklaması. Türkler de etkilenecek mi?

Almanya'ya kara yoluyla gelmek isteyen vatandaşlar için yeni bir dönem başladı. Hükümetin 6 ay süreyle ülkenin tüm kara sınırlarında kontrollerin yapılması kararı resmiyet kazanarak yürürlüğe girdi. Karar, İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın 9 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği açıklama ile ilan edildi. Faeser, sınır denetimlerinin gerçekleştirilmesi emrinin "iç güvenliğinin korunması ve düzensiz göçün önlenmesi" amacıyla verildiğini açıkladı.

İlan edilen yeni kararla beraber Almanya'nın bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında gerçekleştirdiği kontroller tüm kara sınırlarına, yani ek olarak Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'ya genişletildi.

Avrupa Komisyonu'na belirtilen kararda sınır kontrollerinin "geçici" mahiyette olduğu, altı ay süreyle uygulanacağı vurgulandı. Bu kararın alınmasının arkasındaki neden ise kontrollerin insan kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün sınırlandırılması amacıyla başlatıldığı belirtiliyor.

Öte yandan Alman hükümeti kontrollerin ülkeye giriş hakkı bulunmayan kişilrtin geri gönderilmesine imkan sağlayacağını açıkladı.

Almanya’da bugün itibariyle geçici olarak uygulanacak olan sınır kontrolleriyle ilgili açıklama: pic.twitter.com/PBhEBXen60 — AlmanyaBE (@AlmanyaBE) September 16, 2024

Açıklamada, sınırlar arasında seyahat etmenin hala mümkün olduğuna ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterileceğine dikkat çekilerek,"Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir” dedi.

Almanya, bir süredir Avusturya, İsviçre, Çekya ve Polonya sınırlarında yaptığı kontrolleri, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka'yı da kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurmuştu. Buna sebep olarak düzensiz göçle mücadeleyi gösteren Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinin Almanya ile bu ülkeler arasında işe gidip gelenlerin günlük yaşamları, ticaret ve seyahatleri üzerinde mümkün olduğunca az etki yaratmasını sağlamak için çaba gösterileceğini belirtmişti.