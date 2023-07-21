Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyor

Almanya’dan Türkiye için yeni bir vize kararı geldi. Buna göre, depremzedeler için sağlanan vize kolaylığı 6 Ağustos’ta sona erecek ve eski prosedür uygulanacak.

Almanya’dan Türkiye için flaş vize kararı. 6 Ağustos’tan itibaren başlıyor

Depremde depremzedelere vize kolaylığı sağlayan Almanya’dan flaş bir açıklama geldi. Yakınlarının yanına dönmeleri için depremzedelere imkan tanıyan Almanya, o uygulamayı sonlandırdı. Sosyal medya hesaplarından çarpıcı bir açıklama geldi.

ALMANYA’DAN VİZE AÇIKLAMASI

Almanya Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

“Şubat başında Türkiye’de gerçekleşen yıkıcı depremin hemen ardından Almanya depremden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı bir şekilde vize almasına imkân tanıdı. O zamandan beri, yaklaşık 12 bin özel vize verildi. Birçok insan bu sayede geçici olarak Almanya’daki yakınlarının yanına barınabildi. Bu başarılı uygulamanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık altı ay sonra bu prosedürü sonlandırıyoruz ve 6 Ağustos’tan itibaren eski prosedüre dönüyoruz.”

İlgili Haberler
Vize serbestisi olacak mı? Erdoğan’dan AB açıklaması
Almanya'daki müzik okuluna kabul edilen genç piyaniste vize engeli. Bu kötülüğe sebep olanlar mutlu musunuz?
AB’den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
Öne Çıkanlar
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor. Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ ile gizli protokol açıklaması: Sadece ikimiz biliyorduk
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı: Bu belirtiler orta kulak iltihabının habercisi olabilir
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi Dünya
Çinli hacker grubu ABD elçisinin e-postasını ele geçirdi
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor Güncel
CHP'li belediye başkanı iktidara 'teşekkür' etti: Sayelerinde yol yapmamıza gerek kalmadı. Akaryakıt fiyatlarından kimse yola çıkamıyor
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu Dünya
ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisinden Türkiye’ye karşı F-16 mektubu
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama Sağlık
Sıcak günlerde ani ısı değişikliklerine dikkat. Uzmanı dikkat çeken açıklama
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak Dünya
Amsterdam’da büyük yolcu gemilerine yasak
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış Ekonomi
Buğday fiyatlarında bir günde çılgın artış