Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı

İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarına İran’ı terk etmeleri uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilimin ani bir şekilde tırmanması riski bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. Çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” denildi.

Gerilimin tırmanması nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceğine işaret edildi.