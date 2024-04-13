Biden İran'a ‘yapmayın’ diyerek seslendi: Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık

Kaynak: AA
Biden İran'a ‘yapmayın’ diyerek seslendi: Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e yönelik misilleme saldırısı yapması beklenen İran'ı uyararak “Yapma” derken, Tel Aviv'e de desteğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın, 1 Nisan'da Şam’da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik misillemesinin "her an" olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya, "Güvenli bir bilgi almak isterdim. Ancak beklentim her an olabileceği yönünde." yanıtını verdi.

“KENDİMİZİ İSRAİL'İN SAVUNMASINA ADADIK”

İran'a İsrail'e saldırmaması yönünden uyarıda bulunan Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general, toplam 7 kişi saldırı sonucu ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini kaydederek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yönelik İran'dan gelen saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vereceklerinin belirtmişti.

İlgili Haberler
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin
Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin
ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı: İran’ın İsrail’e saldırısı için tarih verildi
Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı
Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı
Hizbullah’tan İsrail'e hava saldırısı: Onlarca katyuşa füzesi atıldı
Flaş... Flaş... 5 ülkeden vatandaşlarına Orta Doğu uyarısı. Bu 4 ülkeye "Gitmeyin" dediler
Flaş.. Flaş.. Savaş tamtamları çalın İran semalarında garip cisim.
Son Haberler
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı Dünya
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin Dünya
Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin
ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı: İran’ın İsrail’e saldırısı için tarih verildi Dünya
ABD basını istihbarat raporunu sızdırdı: İran’ın İsrail’e saldırısı için tarih verildi
Bozulmanın asıl sebebi ve yalakalık! Yazarlar
Bozulmanın asıl sebebi ve yalakalık!
Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı Dünya
Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı
Hizbullah’tan İsrail'e hava saldırısı: Onlarca katyuşa füzesi atıldı Dünya
Hizbullah’tan İsrail'e hava saldırısı: Onlarca katyuşa füzesi atıldı