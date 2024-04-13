Biden İran'a ‘yapmayın’ diyerek seslendi: Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık

ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın, 1 Nisan'da Şam’da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik misillemesinin "her an" olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya, "Güvenli bir bilgi almak isterdim. Ancak beklentim her an olabileceği yönünde." yanıtını verdi.

“KENDİMİZİ İSRAİL'İN SAVUNMASINA ADADIK”

İran'a İsrail'e saldırmaması yönünden uyarıda bulunan Biden, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general, toplam 7 kişi saldırı sonucu ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini kaydederek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yönelik İran'dan gelen saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vereceklerinin belirtmişti.