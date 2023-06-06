Almanya’dan vize başvurularına ret açıklaması

Türkiye’den Almanya’ya yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranlarının arttığına ilişkin haberlerin ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır.

Buna ek olarak 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz.

Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’dekinden daha fazla vize vermiyor.

Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır.