Almanya'nın dev bankasından altın ve gümüşte yeni tahmin

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın dev bankasından altın ve gümüşte yeni tahmin

Almanya'nın Deutschebank'tan sonraki en büyük bankası olan Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminini değiştirdi. Banka, altın fiyatlarındaki gerilemeyi 2024'ün ikinci yarısını işaret etti. Gümüş için ise tahmin yükseltildi.

Almanya'nın dev bankası Commerzbank, bugün yayınladığı raporda, altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminlerini değiştirdi. Banka gümüş için 2024 ve 2025 sonuna yönelik tahminini yükseltti.

bugün yayınladığı raporda gümüş ve altın fiyatları için tahminlerini güncelledi. Banka gümüş için 2024 ve 2025 sonuna yönelik tahminlerini yükseltti.

Commerzbank, ons altın fiyatının ise 2024'ün ikinci yarısında 2300 dolar seviyesine gerileyeceğini öngördü

Commerzbank raporuna göre 2024 sonu için ons gümüş fiyatı tahminini 29 dolar seviyesinden 30 dolar olarak öngörüldü. 31 dolar olan 2025 sonu beklentisini de 32 dolar olarak değiştirildi.

Spot gümüş, şu sıralarda uluslararası piyasalarda düne göre yüzde 0,97 kayıpla 31,67 dolardan; altın ise, yüzde 0,2 kayıpla 2415 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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