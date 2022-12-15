15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Almanya’nın en tirajlı gazetesi Bild’den dikkat çeken İmamoğlu Erdoğan başlığı

Almanya’nın en tirajlı gazetesi Bild’den dikkat çeken İmamoğlu Erdoğan başlığı

Almanya'nın en tirajlı gazetesi Bild, İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen kararı manşetlerine "Erdoğan'ın en büyük rakibi hapis cezasına çarptırıldı" başlığıyla taşıdı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:47
Takip Et

Almanya’nın en tirajlı gazetesi Bild’den dikkat çeken İmamoğlu Erdoğan başlığı

Almanya’nın en tirajlı gazetesi Bild’den dikkat çeken İmamoğlu Erdoğan başlığı
+
Aa
-

Bild gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun, "2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak Türkiye'nin seçim otoritesi üyelerine alenen "aptallar" diye hakaret etmekle suçlanıyor" derken, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın "İçişleri Bakanı'nın kendisine yönelik aynı hakaretine tepki gösterdiğini söyledi" ifadesine yer verdi.

Bild gazetesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yargılanmadığını belirtti.

İmamoğlu'nun akşam saatlerinde yaptığı açıklamayı da paylaşan gazete, "Bu dava Türkiye'de artık adaletin olmadığının kanıtıdır" sözlerini de vurguladı.

ERDOĞANIN EN BÜYÜK RAKİBİ
Alman gazete, "İmamoğlu, Erdoğan'ın en büyük rakibi ve muhalifi olarak görülüyor. Sosyal demokrat CHP'li siyasetçi, 2019 İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a sadık bir AKP'li olan Binali Yıldırım'a karşı kazandı" dedi ve Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin kazandığı İstanbul seçimlerine ilişkin "Zaferi Türkiye Cumhurbaşkanı ve İslami muhafazakâr AKP için hassas bir yenilgiydi" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında görülen bir önceki davayı da haberine taşıyan Bild, savcılığın, 15 ay ila 4 yıl arasındaki hapis cezası talebini de aktardı.

Haberde ayrıca "Muhalefet ve İmamoğlu, davanın siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor" denildi. Haberde son olarak, "İmamoğlu'nun çok sayıda destekçisi, cezayı protesto etmek için ofisinin önünde toplandı" bilgisi verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

doğrucu
15.12.2022 16:57
sakıncalı yayınlamayın kendiniz çalın kendiniz oynayın sonra demokrasi fkir hürriyeti  
 
1950
15.12.2022 16:55
Öyle adalet ve hukuk devletiyiz ki, parti Başkanlığı, başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığının yolu Hapishaneden geçiyor diye düşünüyor el alem!!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
3
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
4
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
5
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
6
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿İmamoğlu'na ceza veren hakimin AKP'lilerde fotoğrafları ortaya çıktı. Barış Pehlivan paylaştı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
7
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Neden kilo alırız?
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿Dansözle eğlencesi ortaya çıkan AKP’li başkan istifa etti
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿FED’in arkasından Avrupa Merkez Bankası da faiz kervanına katıldı
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
﻿Cihan Kolivar hakkında 9 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.