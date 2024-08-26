Almanya'nın EURO 2024'ten ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Almanya'nın EURO 2024'ten ne kadar kazandığı ortaya çıktı

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'nın ekonomisine katkısının 7.4 milyar Euro olduğu açıklandı.

UEFA, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi ülke ekonomisine 7,4 milyar Euro'luk ekonomik katkı oluşturduğunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada belirtilen Nielsen Sports raporuna göre, EURO 2024'ün Almanya ve 10 ev sahibi şehir için ekonomik katkısı 7,4 milyar Euro'ya ulaştı. Bu meblağın yüzde 90'ından fazlası, 2,7 milyon bilet sahibinin (yüzde 44'ü yurt dışından), organizatörlerin ve akredite kişilerin yaptığı harcamalarının doğrudan sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan dolaylı ve tetiklenen ekonomik etkilerden oluşuyor.

En önemli harcamalar arasında konaklama; ev sahibi şehirlere ve şehirler içinde seyahat ve stadyumların dışında ve içinde yiyecek ve içecekler yer alıyor.

Çalışmaya göre, ayrıca bilet sahiplerinin neredeyse üçte ikisi ev sahibi şehirler içinde toplu taşıma kullandı.

Küresel medyada varlık göstermeleri ve görünürlükleri sayesinde, ev sahibi şehirler ve ev sahibi ülke için toplam 571 milyon Euro'luk reklam değeri yaratıldı.

EURO 2024'te oynanan 51 maça 2,7 milyon seyirci katılırken 1,7 milyonu en az bir maça katılan tek bilet sahipleriydi.

Bilet sahiplerinin yüzde 23'ü ev sahibi şehirlerden, yüzde 33'ü Almanya'nın geri kalanından ve yüzde 44'ü yurt dışından geldi.

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